Paion Aktie: Die wichtigste Marke für die kommenden Tage

Die Paion-Aktie steht auch weiterhin unter Druck. Der übergeordnete Abwärtstrend seit dem Hoch vom 10. Juli ist vollkommen intakt und die Marke von 2,10 Euro stellt derzeit einen Widerstand dar, den die Käufer nicht überwinden können. Das wurde in der Vorwoche sehr anschaulich deutlich, als der am 10. Oktober begonnene Anstieg schon nach drei Tagen genau an diesem Widerstand endete.

