Paion-Aktie: Das kommt einem bekannt vor!

Paion konnte in jüngster Vergangenheit gleich mehrfach mit guten Nachrichten punkten. Zuletzt kam bei den Anlegern sehr gut an, dass die Drug Enforcement Administration (DEA) das Kursedierungsmittel Remimazolam als Arzneimittel der Gruppe IV klassifizierte. Das bedeutet in der Praxis, dass dem Wirkstoff ein geringes Missbrauchsrisiko sowie ein ebenso niedriges Abhängigkeitspotenzial bescheinigt wird. Die Paion-Aktie reagierte auf diese Meldung zu Beginn des ...



