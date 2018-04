Paion: Die Aktie arbeitet am Turnaround – geht es jetzt NOCH weiter?

Liebe Leser,

Paion konnte zuletzt wieder etwas aufsatteln. Die Aktie ist aus charttechnischer Sicht vor einiger Zeit in einen Abwärtstrend geraten, spätestens seit Anfang Januar. Dieser Abwärtstrend hält noch immer an, wird aber nun offensichtlich etwas schwächer. Denn zuletzt gelang es dem Unternehmen, wieder einige Cent an Wert zu gewinnen und damit einen Aufwärtstrend anzudeuten, der durchaus stärker ausfallen kann. Denn die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.