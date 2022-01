Paion-Aktie: Zur alten Größe zurück?

Seit Jahren ging es ausschließlich in Richtung Süden für die Aktie. Es war kein Comeback in Sicht. Doch seit Anfang diesen Jahres ist das Vorzeichen wieder positiv. Alleine in dieser Woche konnte das Wertpapier um 17 % steigen. Aufgrunddessen sind viele Aktionäre sehr positiv eingestellt gegenüber der Aktie. Doch ist dieser Optimismus gerechtfertigt?

Im Laufe der letzten Jahre sind die Umsatz- und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung