Paion-Aktie: Wichtige Signale zu beachten!

Paion ist ein wohl weniger bekanntes Unternehmen, das allerdings vor allem 2017 für Aufruhr an den Aktienbörsen gesorgt hatte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Deutschland und unterhält Filialen in den USA sowie in Großbritannien. Dabei stellt es biopharmazeutische Produkte her, die in Klinken benötigt werden.

Das Unternehmen zählt nicht zu den Pennystocks, sondern weist immerhin eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.