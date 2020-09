Paion Aktie: Wenn die Bullen was von sich halten dann…

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Paion Aktie: Es ist bis hier hin eine sehr schöne impulsive Aufwärtsbewegung seit März dieses Jahres zu erkennen. Im Nachgang an die Bewegung zeigt sich bis heute eine ABC Korrektur. Dieses kann noch bis in den Bereich unter 2,31 führen. Dort verläuft die 200-Tagelinie, welche den Kurs stützen sollte. Idealerweise zeigt sich in dem Bereich eine kleine Bodenbildung, sodass eine lange ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



