Paion-Aktie: Was passiert hier gerade?

Bei der Paion-Aktie ist der herrschende Abwärtstrend wahrlich nicht zu leugnen, so klar ist der trendtechnische Verlauf. Allein in diesem Jahr hat die Aktie etwa 15 Prozent an Wert verloren. Der Kurs befindet sich daher auch unterhalb der Supertrend-Linie.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Sind die guten alten Zeiten vorbei?

In der längerfristigen Monatsansicht befindet sich der Kurs im unteren Bereich des Bollinger Bandes. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.