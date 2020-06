Paion Aktie: Wann greifen die Bullen wieder an?

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Ein Doppeltop auf Höhe des alten Jahreshochs bei 2,60 Euro konnten die Bullen bei der Paion-Aktie im Juni zunächst verhindern. Der Kurs überwand das Hoch vom 24. Januar recht dynamisch und stieg in der Spitze bis auf 2,78 Euro an. Hier setzten am Mittwoch Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen die Aktie bis zum Freitagnachmittag auf einen Wochenschlusskurs von 2,52 Euro zurückfallen.

