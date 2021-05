Paion-Aktie: Von den Bullen muss wesentlich mehr kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Die Paion-Aktie erreichte am 27. November bei 2,87 Euro ein Hoch und ging anschließend in eine zähe Pendelbewegung über. Im Februar wandelte sich die Pendelbewegung jedoch in einen stabilen Abwärtstrend. Der 50-Tagedurchschnitt wurde aufgegeben und konnte seitdem nicht mehr zurückerobert werden.

Auch im Mai setzte die Aktie ihre Talfahrt weiter fort, sodass die Notierungen bis zum 12. Mai auf ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung