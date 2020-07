Paion Aktie: Und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Lange Zeit lautete die Investment-Story bei Paion sinngemäß: Wenn die Zulassung von Remimazolam (Mittel zur Kurzzeit-Sedierung) in den USA durch die FDA erfolgt, dann ist das ein großer Erfolg für das Unternehmen und der Aktienkurs wird voraussichtlich positiv reagieren. Und Anfang Juli war es bekanntlich soweit – die Zulassung von Remimazolam durch die FDA ist in den USA erfolgt. Bereits in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung