Paion Aktie: Top News aus den USA – wie geht es nun weiter?

Die Aktie des Biotech-Unternehmens Paion hatte in den letzten Wochen trotz einer anhaltend positiven Nachrichtenlage zumeist den Rückwärtsgang eingelegt. War der Kurs Anfang Juli noch 3,41 Euro wert war, wurde am 2. Oktober ein 4-Monats-Tief bei 2,23 Euro markiert. Auf Höhe der 200-Tage-Linie (SMA200) kamen die Verkaufsbemühungen zum Erliegen und die Aktie drehte wieder nach oben. In den letzten Tagen wurden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



