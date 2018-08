Paion Aktie: Paion zündet die Kursrakete!

Nach überzeugenden Halbjahreszahlen schafft die Aktie von Paion es endlich wieder, nach oben auszubrechen. Die Käufer feuerten das Papier in den letzten Tagen immer weiter an und konnten damit wichtige charttechnische Widerstände überwinden. Bis zum Freitag schaffte Paion es auf einen Kurs von 2,54 Euro, die Marke von 2,50 Euro dürfte jetzt zunächst als Unterstützung gelten. Bleiben die Bullen am Ball, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.