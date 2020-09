Paion Aktie: Kommt jetzt die zweite Welle?

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Paion Aktie: Von März bis Juli dieses Jahres konnten die Bullen sehr gute Gewinne bewerkstelligen. Seitdem zeigt sich eine Konsolidierungsformation, welche als ABC durchgehen kann. Ist dem so, dann dürfte sich jetzt oder in Kürze eine weitere Aufwärtswelle anschließen! Diese kann in etwa so lang wie die Erste sein. Damit kommt der Bereich von etwa 4,40 Euro in den Fokus. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



