Paion-Aktie: Könnte der Kurs nach unten ausbrechen?

Noch Anfang Januar bildete die Paion-Aktie einen Hochpunkt bei 1,7 Euro. Durch ein Kaufsignal der Trendlinien des Ichimoku-Indikators kam es zu einem Anstieg von über 50 % innerhalb von 2 Tagen. Daraufhin drehte sich jedoch das Vorzeichen und der Trend setzte sich in die negative Richtung fort. Von hier an waren die Bären am Steuer und die Verluste bauten sich weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Paion



mehr >