Paion Aktie: Klare Verkaufssignale!

Liebe Leser,

der Aktie von Paion will es partout nicht gelingen, sich aus ihrem Abwärtstrend zu befreien. Stattdessen ging es in den letzten Tagen weiter bergab, wobei das Papier auch noch an wichtigen Unterstützungen vorbeirauschte. Vor allem die Marke bei 2,30 Euro galt bei Chartanalysten als wichtiger Indikator. Mit 2,20 Euro liegt das Papier zum Wochenende deutlich darunter. Noch ist nicht alles ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.