Paion-Aktie: Kann der Kursanstieg fortgesetzt werden?

Es ist aufgrund des Kursverlaufs nicht verwunderlich, dass sich der Kurs der Paion-Aktie an der oberen Linie des Bollinger Bands aufhält. Aktuell können Anleger dieses Wertpapier für ca. 2,4 Euro erwerben. Der Money Flow Index (MFI) zeigt eine neutrale Marktphase an. In der FSTOC kamen die Linien zuletzt aus dem überkauften Bereich. Dabei kam es im neutralen Bereich zu einem Verkaufssignal.

Ein Beitrag von Johannes Weber.