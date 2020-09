Paion Aktie: Höchste Alarmstufe auf der Bullenkoppel!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Die Paion-Aktie konnte von Mitte März bis Anfang Juli einen Anstieg vollziehen. Er gipfelte am 3. Juli bei 3,41 Euro auf einem neuen Jahreshoch. In dieser Zeit hatten die Bären nicht viel zu melden. Seitdem hat sich die Lage allerdings deutlich gewandelt. In der Konsolidierung nach dem Jahreshoch konnte die Aktie bereits einmal unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurückgeworfen werden.

Anfang August ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung