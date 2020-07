Paion Aktie: Hier könnte es bald zur Kursexplosion kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Im Krisenjahr 2020 scheint sich alles um das Thema Biotech zu drehen. Nicht jedes Unternehmen aus der Branche sorgt jedoch mit einem möglichen Corona-Impfstoff für Euphorie unter den Anlegern. Bei Paion ist es der Narkose-Wirkstoff Remimazolam, welcher die Phantasie der Aktionäre in völlig neue Höhen befördert. In den letzten Wochen und Monaten gab es dazu gleich mehrfach gute Neuigkeiten. Am Mittwoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



