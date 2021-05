Paion-Aktie: Hier braucht es viel Optimismus!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Mit viel Wohlwollen kann der Paion-Aktie in der laufenden Woche durchaus eine positive Tendenz unterstellt werden. Die Zugewinne, welche das Papier seit Wochenbeginn verzeichnen konnten, halten sich aber noch in engen Grenzen. Bei Handelsschluss am Donnerstag standen 1,76 Euro auf dem Ticker und damit ganze drei Cent mehr als bei Handelsstart am Dienstag.

Umso schmerzvoller ist es, dass die Aktie am Freitagmorgen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung