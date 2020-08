Paion Aktie: Halbjahreszahlen auf den Tisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Paion veröffentlichte Mittwochvormittag die Halbjahreszahlen 2020. Demnach lag der Umsatz da bei 3,52 Mio. Euro nach 7,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Natürlich ging es dabei nicht in erster Linie um am Markt erzielte Umsätze mit Remimazolam, sondern „vornehmlich" um Meilensteinzahlungen, die Paion erhalten hat. Es gab schließlich die Marktzulassung von Remimazolam in Japan und dann wurde einem Lizenznehmer offenbar die „Erweiterung



