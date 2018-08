Paion Aktie: Es wird nicht langweilig!

Die letzten Quartalszahlen von Paion fielen überaus erfreulich aus und halfen der Aktie dabei, endlich aus ihrer Seitwärtsbewegung auszubrechen. Jetzt hoffen die Anleger natürlich darauf, dass es in den nächsten Wochen weiter in diese Richtung geht. Eine Garantie dafür gibt es zwar nicht, doch in den nächsten Monaten wird sich bei Paion noch so einiges tun. Unter anderem steht für Ende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.