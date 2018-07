Paion Aktie: Erholung oder Trendwende?

Die Aktie von Paion sorgt weiterhin für Spannung an der Börse. In den letzten Tagen konnte sich das Papier wieder deutlich erholen, allein am Freitag betrug das Plus knapp 2,5 Prozent. Damit positioniert sich der Titel jetzt bei 2,30 Euro. Ob es sich nur um eine vorübergehende Erholung oder doch eine anhaltende Trendwende handelt, werden sehr wahrscheinlich schon die nächsten Tage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.