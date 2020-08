Paion-Aktie: Darauf warten die Aktionäre jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Mit Blick auf die allgemeine Marktstimmung lief es für Paion in diesem Jahr nicht unbedingt schlecht. Zwar stahlen Impfstoffentwickler wie BioNTech dem Unternehmen etwas die Show und der große Hoffnungsträger Remimazolam ist in Corona-Zeiten längst nicht mehr so attraktiv wie noch vor einem Jahr. Dennoch führten gute Nachrichten rund um den Wirkstoff dazu, dass die Aktie sich mehr als ordentlich entwickeln ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



