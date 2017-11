Paion-Aktie: Darauf kommt es nun an!

Liebe Leser,

die Paion-Aktie befindet sich nach wie vor in einem Abwärtstrend, der sich jedoch immer mehr in einen Seitwärtstrend zu wandeln scheint. Möglich ist auch ein direkter Wechsel in einen Aufwärtstrend, aber auch die Fortsetzung des bestehenden Trends. Deswegen sind die nächsten Wochen umso spannender, da hier vielleicht schon richtungsweisende Entscheidungen fallen.

Aktuelle Einschätzungen zum Chartbild: Kurs bewegt sich zwischen zwei gleitenden Durchschnitten!

Von unten wurde der Kurs der Paion-Aktie in den letzten Wochen von der 200-Wochenlinie gestützt. Mehrere Male hangelte sich die Aktie an der Linie entlang wieder nach oben. Inzwischen konnte sich die Aktie auch wieder etwas absetzen.

Charttechnische Analyse: Begrenzt nun die 100-Wochenlinie das Kurspotenzial?

Auf der Oberseite stemmt sich die 100-Wochenlinie gegen steigende Kurse der Paion-Aktie. Bislang behält der Widerstand noch die Oberhand und hält den Kurs weiter unten. Das nächste Ziel der Paion-Aktie sollte deshalb ein signifikanter Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt sein, da dieser anschließend als Unterstützung fungiert.

Ein Beitrag von Johannes Weber.