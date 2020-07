Paion Aktie: Die Bullen sollten schnell nachlegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

In einer steilen Aufwärtsbewegung konnte die Paion-Aktie bis zum 3. Juli auf ein neues Jahreshoch bei 3,41 Euro ansteigen. Hier nahmen die Anleger jedoch ihre Gewinne mit und der Kurs ging wieder in eine Abwärtsbewegung über. Diese erreichte am 20. Juli bei 2,50 Euro die 50-Tagelinie.

Es gelang den Bullen in der vergangenen Woche, den 50-Tagedurchschnitt zu verteidigen und einen



