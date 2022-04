Paion-Aktie: Aufwärtspotential!

Es ist für die Paion-Aktie an der CDAX bislang ein erfolgreiches Jahr: 4,17 Prozent Plus hat der Titel seit dem 1. Januar verbucht. Diese Woche ist der Titel jedoch um 4,58 Prozent gefallen. Im Tagesverlauf hat sich die Aktie jedoch wieder ins Positive verschoben: Ein 4,21-prozentiges Plus verbuchte das Papier bis 12:24 Uhr MEZ– sowie einen Kurs von 1,213 EUR.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung