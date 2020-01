Paion Aktie: 1,5 Mio. Euro Upfrontzahlung!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Bekanntlich ist Remimazolam der Hoffnungsträger bei Paion. Die klinischen Phase III Studien sollen da positive Ergebnisse gezeigt haben, so Paion. Es handelt sich den Unternehmensangaben zufolge um ein „

ultrakurz wirksames intravenöses Benzodiazepin-Sedativum". So weit so, bekannt. Was neu ist: Diese Woche teilte Paion am Mittwoch mit, die Lizenzrechte an Remimazolam für die Region Südostasien an ein Unternehmen namens Hana Pharm vergeben



