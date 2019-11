Frankfurt am Main (ots) -Journalisten müssen ihre Definition von Qualität im Digitalen verändern. Zudieser Erkenntnis kommt Joachim Dreykluft, der das HHLab der NOZ Medien und mh:nMedien leitet - das Team entwickelt die digitalen Angebote für "Neue OsnabrückerZeitung", "Flensburger Tageblatt" und "Schweriner Volkszeitung". Dreykluftbeschreibt in einem Beitrag für "medium magazin", was Leser regionaler Medienunter Qualität verstehen und wann sie zum Bezahlen bereit sind.Dreykluft zufolge definieren Journalisten den Qualitätsjournalismus als etwas,das Spaß macht, sie stolz macht und ihnen Mühe bereitet. Doch die Ergebnissedieser Arbeit werden sehr häufig nicht von Lesern als wertvoller Inhaltwahrgenommen, schließt Dreykluft aus mehr als 100 Stunden Leitfaden-Interviewsmit verschiedenen Nutzerinnen und Nutzern.Laut Dreykluft sind Lesern drei Dinge bei digitalem Journalismus wichtig: "Ermuss in das Leben passen. Er muss angemessen zu konsumieren sein. Er muss sichan der Lebenswirklichkeit der Rezipienten orientieren." Dies bedeutet etwa, dassauch teils banale Geschichten wie die Eröffnung eines Textildiscounters odereine Unfallmeldung aus der Region als besonders wertvoll gelten. "Ich höre ausder Branche Sätze wie: 'Blaulicht hinter die Paywall bringt nichts, das gibt eswoanders umsonst.' Das war auch unsere Vermutung. Unsere Daten zeigen dasGegenteil."Der komplette Beitrag von Joachim Dreykluft erscheint in "medium magazin"05-2019, Seiten 22 bis 25. Weitere Themen dieser Ausgabe u.a.: HR-IntendantManfred Krupp zur Transformation seines Senders, "Journalistin 2019" mit EvaSchulz (Deutschland3000) über politische Unterhaltung, Selfies und Genderfragen,Zukunft der Arbeit, Special Foodjournalismus & Nachhaltigkeit, WerkstattDatenjournalismus, Trumps Rhetorik und Populistentricks, Roboter am Newsdesku.v.m. Das Magazin ist gedruckt und als E-Paper erhältlich über mediummagazin.dePressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell