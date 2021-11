PageUp erwirbt eArcu

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) -PageUp (https://www.pageuppeople.com/) [ https://www.pageuppeople.com/ ] erweitert seine Präsenz in Großbritannien durch den Erwerb von eArcu (https://www.earcu.com/), einer führenden britischen Talentakquisitionssuite.PageUp freut sich, die Übernahme von eArcu bekannt zu geben - einem führenden britischen Anbieter von SaaS-Lösungen für die Personalbeschaffung.Die 2009 gegründete eArcu Talentakquisitionssuite ermöglicht weit über 100 Kunden in Großbritannien und auf der ganzen Welt, die besten Kandidaten zu gewinnen, auszuwählen und einzustellen. eArcu vereinfacht die Einstellung von Talenten auf jedem Gerät: Von ansprechenden Karriereseiten bis hin zu immersiven Onboarding-Portalen, integrierten Videointerviews, Bewertungs- und Auswahltools.Die Kombination der marktführenden Talentmanagement-Angebote von PageUp und eArcu wird es der PageUp-Gruppe ermöglichen, ihre Präsenz auf dem britischen und europäischen Markt auszubauen. Bestehende und neue eArcu-Kunden erhalten dadurch Zugang zu einem erweiterten Portfolio von Lösungen für Personalmarketing und Talentmanagement.PageUp-CEO Mark Rice erklärte: "Wir freuen uns, eArcu in die PageUp-Familie aufnehmen zu können und mit dem Team zusammenzuarbeiten, um auf ihrem wohlverdienten Ruf für Innovation und erstklassigen Kundenservice aufzubauen."Andy Randall, CEO von eArcu, erläuterte: "Nach einer Periode anhaltenden Wachstums freuen wir uns darauf, unsere Kräfte mit PageUp zu vereinen, einem wichtigen Akteur im Bereich des globalen Talentmanagements. Durch diese Bündelung der Kräfte werden unsere Kunden von den Synergien zwischen uns profitieren und unser Team wird ein immer größer werdendes Publikum erreichen können."Informationen zu PageUpDie leistungsstarke PageUp-Plattform optimiert jeden Schritt des Talentmanagement-Lebenszyklus - damit jeder sein volles Potenzial ausschöpfen kann. PageUp Talent Management (https://www.pageuppeople.com/) Software verbessert die HR-Prozesse mit einer Technologie, die von HR-Fachleuten, Personalleitern und Mitarbeitern gerne genutzt wird. Von Rekrutierungs-Marketing (https://www.pageuppeople.com/products/recruitment-marketing/) - einschließlich ausgeklügeltem Content-Management, Marketing-Automatisierung und Tools für die Verwaltung von Bewerberbeziehungen - bis hin zu Rekrutierungs-Management (https://www.pageuppeople.com/products/recruitment/), Onboarding (https://www.pageuppeople.com/products/onboarding/), Lernen (https://www.pageuppeople.com/products/learning/), Leistung (https://www.pageuppeople.com/products/performance/) und Nachfolge (https://www.pageuppeople.com/products/succession/) - alle untermauert durch Analytik (https://www.pageuppeople.com/products/hr-analytics/).Die Kunden lieben PageUp für seine tiefgreifende Funktionalität und die Möglichkeit zur Konfiguration für eine Reihe von Arbeitsabläufen und Branchen, und das alles begleitet von einem hervorragenden Kundenservice. PageUp wird in über 190 Ländern eingesetzt und ist eine wirklich globale Lösung. PageUp hat Büros in Melbourne, Sydney, New York, London und Dublin.PageUp Medienkontakt:Marion RobinsonPageUpM: +61 4215 00978E: marionr@pageuppeople.comOriginal-Content von: PageUp, übermittelt durch news aktuell