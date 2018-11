PageGroup Diversity Management Studie 2018 / Diversity Management: Schon viel erreicht, aber noch viel zu tun (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Pflicht statt Kür: Wirtschaftliche, politische undgesellschaftliche Trends sorgen dafür, dass Diversity Management fürUnternehmen heute nötiger denn je ist. Wie die jetzt veröffentlichte,zweite Auflage der PageGroup Diversity Management Studie zeigt, habendeutsche Unternehmen die Bedeutung von Vielfalt mehrheitlich erkannt:So schätzen über 90 Prozent der Befragten Diversity Management fürden globalen Erfolg ihres Unternehmens als wichtig ein. Zugleichoffenbart die Studie, dass bei der Ausgestaltung des Themas durchkonkrete Methoden und Maßnahmen noch Luft nach oben ist. An derStudie nahmen in Deutschland 139 für das Thema (mit)verantwortlichePersonen teil.Bereits die erste Auflage der PageGroup Diversity ManagementStudie von 2015 zeigte, dass die Förderung von Vielfalt inUnternehmen mehr als ein kurzfristiger Hype ist. Bei der Neuauflagefast vier Jahre später wird klar, dass Diversity sich als wichtigerBestandteil in deutschen Unternehmen jeder Größe etabliert hat. Dieszeigt unter anderem die organisatorische Aufhängung des Themas: Soist Diversity Management in 68,7 Prozent der Fälle in derPersonalabteilung angegliedert, bei 22,4 Prozent ist es sogar auf derobersten Management-Ebene angesiedelt. Auch die Beschäftigung mit demThema Vielfalt nahm deutlich zu: Während sich 2015 noch weniger alsdie Hälfte der Umfrageteilnehmer (44,9 %) überhaupt damitauseinandergesetzt hatte, waren es jetzt 63,3 Prozent der befragtenUnternehmen.Diversity Management zeigt WirkungAls eines der wichtigsten Ziele in Zeiten des Fachkräftemangelsgilt, für potenzielle Bewerber attraktiv zu werden. Mindestensgenauso wichtig wie neue Mitarbeiter zu gewinnen, ist es, bestehendeMitarbeiter zu halten. Die Studie der PageGroup belegt, dass dieseZiele mit Hilfe von Diversity Management-Maßnahmen erreicht werdenkönnen: 59,7 Prozent der Befragten haben durch entsprechendeInitiativen eine verbesserte Zusammenarbeit in Teams festgestellt.43,5 Prozent ist es gelungen, ihre Mitarbeiter stärker an sich zubinden. Auch die grundsätzliche Zufriedenheit der Mitarbeiter hatsich bei über 41,9 Prozent der befragten Unternehmen verbessert.Außerdem geben 69,4 Prozent aller Befragten an, bei der Werbung neuerMitarbeiter und der Positionierung als Arbeitgebermarke bereits einenMehrwert durch Diversity Management zu sehen.Darüber hinaus ergeben sich weitere positive Nebeneffekte. Dazugehören die Veränderung der Unternehmenskultur (54,8 %), einspannenderes Arbeitsumfeld für Mitarbeiter (43,5 %) und - damiteinhergehend - eine höhere Innovationskraft sowie die Entwicklunginnovativer Lösungen und Produkte (jeweils 21 %).Diversity Management ist mehr als Gender-FragenTrotz dieser Erfolge ist das Potenzial des Themas bei weitem nochnicht ausgeschöpft. Die befragten Unternehmen sind deshalb darumbemüht, weitere Rahmenbedingungen zur Förderung von Vielfalt zuschaffen. 39,1 Prozent setzen genderspezifische Förderungsmaßnahmenum. Fast die Hälfte der Unternehmen (48,4 %) fördert diealtersgerechte Verteilung und Umsetzung von Aufgaben und bietetkörperlich eingeschränkten Mitarbeitern entsprechende Unterstützung.Fast ein Drittel (31,3 %) fördert Akzeptanz und Toleranz gegenübersexueller Identität und Orientierung - zum Beispiel durchSensibilisierungskurse oder der Ernennung einer konkretenVertrauensperson. Über die Hälfte (51,6 %) der befragten Unternehmenberücksichtigt auch die familiäre Situation. Sie setzenbeispielsweise familienfreundliche Initiativen um und fördernAlleinerziehende.Diversity ist mehr als ein buntes TeamDiversity Management findet seinen Weg von Chefetagen undHR-Abteilungen in die verschiedenen Bereiche der Unternehmen. Dienächsten Schritte müssen jedoch folgen, denn Diversity endet nichtmit der Zusammenstellung diverser Teams. Nach der Einstellung neuerMitarbeiter ist der nächste Schritt deren Integration. "Eine Personmit einem anderen Glauben oder einer anderen Herkunft in einansonsten homogenes Team zu holen, reicht nicht aus, um frische Ideenzu generieren. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssenunterstützt und ermutigt werden, ihre unterschiedlichen Sichtweisenund Ideen auch einzubringen. Für die Unternehmensleitung gilt es,eine offene Kultur aktiv zu fördern", erläutert Goran Baric,Geschäftsführer der PageGroup Deutschland. "Letztendlich geht esdarum, unterschiedliche Denkweisen und Persönlichkeitsstrukturenzusammenzubringen. In der Diskussion um Alter, Geschlecht und Co.wird das leider hin und wieder vergessen."Über die Umfrage:Die Umfrage der PageGroup wurde im September 2018 durchgeführt.Sie richtete sich an Mitarbeiter in Unternehmen, die(mit)verantwortlich für das Thema Diversity Management sind. DerReport unterscheidet in der Auswertung zwischen aktiven Unternehmen,die sich in den letzten zwei Jahren bereits mit dem Thema DiversityManagement beschäftigt haben, und Unternehmen, die dies in der nahenZukunft planen. Zur dritten Gruppe zählen Unternehmen, für dieDiversity Management bisher keine Rolle gespielt hat und zukünftigauch nicht spielen wird. Berücksichtigt wurden Unternehmenverschiedener Größenordnungen und Branchen. Größtenteils kommen dieTeilnehmer aus der Industrie- und Dienstleistungsbranche. DieBefragung wurde bereits zum zweiten Mal durchgeführt. Anfang 2015wurde sie erstmals veröffentlicht. An der Studie, die in Form einerOnline-Befragung durchgeführt wurde, haben in Deutschland Mitarbeiteraus 139 Unternehmen jeder Größe teilgenommen.Weitere Ergebnisse der Diversity Management Studie finden Siehier: https://www.michaelpage.de/%C3%BCber-uns/diversityZur PageGroup DeutschlandDie PageGroup ist eine weltweit agierende Personalberatungsgruppemit 140 Büros in 36 Ländern und mehr als 7.000 Mitarbeitern weltweit.Im Jahr 1976 in London gegründet, ist die PageGroup plc. an derLondoner Börse gelistet. Die Dachmarke PageGroup umfasst die MarkenPage Executive, Michael Page, Page Personnel sowie Page Outsourcingund vermittelt Fach- und Führungskräfte in Festanstellung, im Rahmender qualifizierten Zeitarbeit und für Interim-Projekte. 