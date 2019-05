Bonn (ots) - Die Päpstliche Akademie für das Leben (Vatikan) hatheute (23. Mai 2019) in Berlin das "PAL-LIFE - Weißbuch zurweltweiten Förderung der Palliativversorgung" vorgestellt. Es wurdevon Experten der Palliativversorgung aus der ganzen Welt erarbeitet.In dem Weißbuch werden die wichtigsten Empfehlungen für allegesellschaftlichen Gruppen vorgestellt, damit Palliativversorgungweiter entwickelt werden kann.Der Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, ErzbischofVincenzo Paglia, ist überzeugt, dass sich in der Palliativpflege einzutiefst religiöses und auch positives Menschenbild ausdrücke: "DieseSichtweise ist die eigentliche Seele und Stärke derPalliativversorgung. Daher ist es mir eine Freude, an dieser Stelleein Weißbuch zu präsentieren, das an die katholischen Universitätenund Krankenhäuser der Welt geschickt werden wird, um die Kenntnis undPraxis der Palliativversorgung zu unterstützen." Erzbischof Pagliaforderte die Förderung einer "palliativen Kultur". Dabei gehe es zumeinen darum, auf die Versuchungen der Euthanasie und der Tötung aufVerlangen angemessen zu reagieren. Zum anderen müsse man eine "Kulturder Sorge" heranreifen lassen, "die es möglich macht, eine liebevolleBegleitung bis an die Schwelle des Todes anzubieten". ErzbischofPaglia fügte hinzu: "Auch dort, wo keine Heilung möglich ist, könnenwir immer noch den Schmerz und das Leid lindern und uns diesesMenschen annehmen, der womöglich gerade die schwierigste Zeit seinesDaseins durchlebt." Die Palliativversorgung habe maßgeblich zu einerWiederentdeckung der ganzheitlichen Begleitung eines Kranken imKontext der modernen Medizin beigetragen.Bei der Vorstellung des Weißbuchs erklärte der Vorsitzende derDeutschen PalliativStiftung, Dr. Thomas Sitte: "Dieses Weißbuchrepräsentiert den Konsens führender Experten aus der ganzen Welt. DasWeißbuch soll und kann eine praxisnahe Grundlage für alleInstitutionen bilden, die in irgendeiner Form an derGesundheitsversorgung beteiligt sind. Es ist ein Baustein, hierzu dasnotwendige, gut fundierte Wissen zu verbreiten, um ruhig und sachlicherklären zu können, dass wir geschäftsmäßige Beihilfe zurSelbsttötung in Deutschland nicht zur Leidenslinderung brauchen."Bischof Dr. Franz-Josef Bode (Osnabrück), Vorsitzender derPastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz, würdigte dasWeißbuch als entscheidenden Schritt in der Palliativarbeit. AlsKirche sei es ein vorrangiges Anliegen, dass Menschen in Würdesterben könnten. "Derzeit müssen wir ein Wiederaufflammen der Debatteum § 217 StGB erleben, in der die Selbsttötung als ein Grundrecht unddie Beihilfe dazu als eine allgemein verfügbare Dienstleistungangesehen werden. Wenn so die Unantastbarkeit der Menschenwürdeaufgegeben wird, betonen wir mit Nachdruck, was für uns ein Sterbenin Würde bedeutet und wie wir es ermöglichen wollen", so BischofBode. "Als Christen sind wir den Patienten nahe und geben sie nichtauf, auch wenn keine Aussicht auf medizinischen Erfolg mehr besteht;wir wollen ihnen bestmögliche Pflege zuteilwerden lassen und ihreSchmerzen lindern, ohne den Tod durch eine Behandlung im Übermaßhinauszuzögern und ohne ihn vorzeitig herbeizuführen." Es seiwichtig, dass schwer kranke und sterbende Menschen in all ihrenBedürfnissen - auch in ihren existenziellen Nöten - wahrgenommenwürden. "Die palliative Fürsorge leistet all dies und ist damit diebeste Antwort auf die Suizidwünsche kranker und hilfebedürftigerMenschen, die doch vor allem auf solidarischen Beistand und Zuwendungangewiesen sind. Sie nimmt vielen Patienten die Angst vor einemqualvollen Tod", so Bischof Bode. Gleichzeitig unterstrich er dieNotwendigkeit eines flächendeckenden Ausbaus der Hospiz- undPalliativversorgung in Deutschland. Bischof Bode würdigte auch diesolidarische Sorge, die sich in vielen Einrichtungen desGesundheitswesens ausgebildet habe. Bei der Vorstellung des Weißbuchssprach er sich für eine Weiterentwicklung der kirchlichenSterbebegleitung aus. Dazu gehöre eine multiprofessionelleZusammenarbeit der Seelsorge mit den Gesundheitsberufen, diegegenseitige Ergänzung von Haupt- und Ehrenamtlichen, ein fruchtbarerDiskurs mit Spiritual Care und besonders auch das Wiederentdecken derSakramente der Kirche am Lebensende. Es sei ein großes Anliegen, "dieSakramente, die uns in der Kirche geschenkt wurden, den vielenMenschen, die zu ihnen keinen Zugang mehr haben, in neuer undsensibler Weise angeboten werden."Hintergrund zum Weißbuch und zur Päpstlichen Akademie für dasLebenDas Wissen um die Möglichkeiten der Palliativversorgung ist nichtüberall umgesetzt und bekannt. Der Vatikan gibt mit dem Weißbuchwichtige Empfehlungen, wie sich jede gesellschaftliche Gruppe dafüreinbringen kann. Die Päpstliche Akademie engagiert sich damit für dieverletzlichsten Menschen in der Gesellschaft. Ihnen kann durch diepalliative Fürsorge die Angst vor einem qualvollen Sterben genommenwerden. Die Basis der Versorgung ist ein Zusammenwirken dermedizinischen, pflegerischen und spirituellen Begleitung.Das Weißbuch betont, dass alle Beteiligten des Gesundheitssystemsmitverantwortlich sind, den Zugang zur Leidenslinderung und damitPalliativversorgung als Grundrecht der Patienten und ihrer Familiensicherzustellen. Jährlich leiden und sterben über 25 MillionenMenschen unter lebensbedrohlichen und lebensverkürzenden Krankheiten.Die große Mehrheit dieser Menschen lebt in Ländern mit niedrigem odermittlerem Einkommen und hat keinerlei Zugang zu angemessenerLeidenslinderung.Regierungen und Gesundheitsversorger, gleich, ob sie religiös oderweltlich orientiert sind, können dieses Weißbuch als eine Checklisteeinsetzen, die ihnen hilft, grundlegende Strategien zu entwickeln undumzusetzen, damit die Sorge für die leidenden Patienten und derenFamilien auch bei lebensbegrenzender Krankheit verbessert wird.Das PAL-LIFE-Projekt geht auf eine Initiative des früherenBundesgesundheitsministers Hermann Gröhe und der DeutschenPalliativStiftung anlässlich eines Besuches in Rom im Herbst 2016zurück.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine internationalanerkannte Definition für Palliative Care vorgenommen. Sie ist imInternet verfügbar unterhttp://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/. Im Weißbuch findet sich auch eine ausführliche deutsche Übersetzung.

Hinweise:
"PAL-LIFE - Weißbuch für die weltweite Förderung der Palliativversorgung" wurde zunächst auf Englisch veröffentlicht, die deutsche Übersetzung kann ab sofort von der Website www.pal-life.org heruntergeladen werden und ist für Multiplikatoren auch kostenlos erhältlich (E-Mail: pressestelle@dbk.de oder info@palliativstiftung.de).