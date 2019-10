Mainz (ots) -Anfang des Jahres wurde publik, dass der YouTube-Algorithmuspädophilen User*innen vermehrt Videos von Kindern in knapper Kleidungausspielt - und dass Pädophile die Plattform nutzen, um sich zuvernetzen. Daraufhin hatte YouTube einige Änderungen angekündigt. ImVideo von Mittwoch, 23. Oktober 2019, zeigt das funk-Format "followme.reports" in neusten Recherchen, dass auch Kinder aus Deutschlandauf YouTube immer noch schnell ins Visier potentiell pädophilerUser*innen geraten.Kinder werden gezielt manipuliert und animiert, sich auszuziehenoder vor der Kamera zu tanzen. Manche drehen Nacktvideos von sich,die bereits kurz nach Upload in einschlägigen Playlists landen. Diesegenerieren so bereits innerhalb weniger Tage tausende Klicks. "followme.reports" geht der Frage nach, wie sich die potentiell pädophilenUser*innen vernetzen und zum Video-Tausch verabreden. ReporterinIsabell Beer spricht mit Ermittlungsbehörden und einer Staatsanwältinund trifft zudem eine Familie, deren zwölfjährige Tochter selbst viaLivestream manipuliert wurde.Die "follow me.reports"-Folge "So manipulieren Pädophile aufYouTube Kinder" ist auf funk.net und YouTube zu sehen. Hier geht eszur Folge: go.funk.net/followmefolgeWeitere Videos des Schwerpunkts "DarkTube"FSK 18 und die YouTube-Guidelines: Kinder und Jugendliche könnensich auf YouTube ganz einfach älter machen. Inwiefern sich YouTube andie Jugendschutzrichtlinien hält und ob die FSK-18-Grenzekontrolliert wird, prüft Philipp Walulis in der Folge "VerboteneVideos auf YouTube". In einem zweiten Video befasst sich dasfunk-Format "WALULIS" mit Tierquälerei auf der amerikanischenPlattform. Viele Kanäle zeigen, wie Ratten in Vietnam gefangen,gequält und getötet werden. Die Videos haben teilweise über zehnMillionen Views und werden vom Algorithmus weltweit gepusht - zusehen am Donnerstag, den 24. Oktober 2019.Kinderinfluencer auf YouTube: "MrWissen2go" beschäftigt sich amMittwoch, den 23. Oktober 2019, mit dem wachsenden Markt derKinderinfluencer. Im Interview beschreibt eine solche Influencerinihren Arbeitsalltag.Diskriminierung bei Werbeerlösen: Welche Inhalte auf YouTubemonetarisiert werden und welche nicht, entzündet derzeit heftigeDiskussionen. Besonders die LGBTQ-Community fühlt sich diskriminiert,da diese Inhalte scheinbar schwerer zu monetarisieren sind. Hazelgeht im "Pocket Money"-Video am Mittwoch, 23. Oktober, der Fragenach, ob das wirklich stimmt. Dafür spricht sie mit den YouTubernAnnikazion, Lisa Sophie Laurent, NICO und The Great War (FlorianWittig) über ihre Erfahrungen.Extremismus auf YouTube: YouTube ist mittlerweile die amzweithäufigsten genutzte Suchmaschine der Welt. Das ist nichtungefährlich, da auf YouTube Deutschland rechte undverschwörungstheoretische Akteur*innen in den Bereichen News undPolitik sehr aktiv sind. "Jäger & Sammler" geht am Donnerstag, den24. Oktober 2019, der Frage nach, ob der YouTubeVorschlags-Algorithmus sie dabei unterstützt, und wie er User*innen,die extreme Videos schauen, oft ähnliche Videos vorschlägt.Verschwörungstheorien auf YouTube: Fragwürdige Inhalte, gewagteThesen und Verschwörungstheorien verbreiten sich auf YouTube rasendschnell. "Simplicissimus" zeigt im Video am Sonntag, den 27. Oktober2019, wie sehr YouTube ein Sammelbecken für Verschwörungstheoretikerist und wie gefährlich deren Communities sein können.Was poste ich online von mir: "Kostas Kind" spricht in seinenVideos offen über seine Sexualität und seine Beziehung. Er fragt sichhäufig: "Was poste ich über mich, was gebe ich preis und wo ziehe icheine Grenze?" Im neusten Video gibt er den Tipp: "Erzähl nur Dinge,die du auch mit deinem schlimmsten Feind teilen würdest." Denn waseinmal online steht, kann nur schwer bis gar nicht zurückgeholtwerden. funk ist es sehr wichtig, dass solche Tipps und Erfahrungengeteilt werden, damit User*innen sich selbstbestimmt auf Plattformenbewegen können.Warum "DarkTube"?YouTube ist für funk eine relevante Plattform, um 14- bis29-Jährige gemäß seinem Auftrag im Rundfunkstaatsvertrags zuerreichen. "Als öffentlich-rechtliches Angebot ist es unsere Pflicht,kritisch auf die für unsere Zielgruppe relevanten Plattformen zuschauen und unsere Zuschauer*innen für die Mechanismen zusensibilisieren," so Florian Hager, Programmgeschäftsführer von funkzum Schwerpunkt.Informationen zu den jeweiligen Formaten gibt es imfunk-Presseportal (presse.funk.net). Bilder sind nach derAkkreditierung im Downloadbereich (presse.funk.net/download)verfügbar.Gerne vermitteln wir bei Interesse Interviews mit teilnehmendenCreator*innen.Hier geht es zur DarkTube-Playlist: go.funk.net/darktubeplaylistHier geht es zu den teilnehmenden Formatchanneln:go.funk.net/followmereports go.funk.net/walulisvideogo.funk.net/mrwissen2go go.funk.net/pocketmoneygo.funk.net/jaegerundsammler go.funk.net/simplicissimusgo.funk.net/kostaskindvideo