Pädiatrische Forschung im neuen Licht durch die Einbindung von Gesundheitsanbietern vom gesamten Globus

ConferenceSeries für Pädiatrie bietet ab 2019 Medizintagungen vorOrt und onlineLondon (ots/PRNewswire) - Die pädiatrischen Konferenzen(https://world.pediatricsconferences.com/) von ConferenceSeriesunterstützen die gesunde Entwicklung von Neugeborenen zur Förderungvon physisch und geistig gesunden Gesellschaften, in denensozioökonomische und kulturelle Fortschritte verwirklicht werdenkönnen.Kinder sind sowohl im Hinblick auf saisonale als auch chronischeErkrankungen, die vererbt werden können, eher anfällig. Temporäre undplötzlich auftretende Krankheiten aufgrund von atmosphärischenVeränderungen betreffen Kindern und können Husten, Erkältungen,Grippe, Diarrhoe, Gastroenteritis, Fieber und Atemwegsinfektionenverursachen. Die hier genannten Erkrankungen entstehen aufgrund vondurch Luft, Wasser oder Nahrungsmittel bedingten Infektionen undKinder leiden sehr darunter, da sie zu Anämie, Schlaflosigkeit,Verdauungsstörungen und sogar zu Mortalität und Morbidität führenkönnen, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden. Kinder sind auchzunehmend von Diabetes, Bluthochdruck, Adipositas und erblichenHerzkrankheiten oder psychischen Störungen betroffen, beispielsweisevom Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), vonAngststörungen und Depression. Pädiatrische Gesundheitsstörungenstellen eine enorme ökonomische Belastung für die Gesellschaft dar,ganz abgesehen von den Auswirkungen auf die demografische undsoziografische Struktur. Die hier vorgestellten Konferenzen haben dieneuesten und vielversprechendsten Innovationen in der Pädiatrie imBlick, darunter pädiatrische Ernährung, pädiatrische Immunologie,pädiatrische Hämatologie und Onkologie, pädiatrischeAllergieforschung, pädiatrische Kardiologie, pädiatrische Neurologie,pädiatrische Psychologie, pädiatrische Notfälle etc. Ab 2019 werdeConferenceSeries gemeinsam mit seinen Partnerunternehmen ebenfallsOnline-Wissenschaftsveranstaltungen zu verschiedenen medizinischen,gesundheitlichen und weiteren wissenschaftlichen Disziplinenanbieten, erklärte Dr. Srinubabu Gedela (https://www.thehindubusinessline.com/news/scientific-publisher-omics-scripts-major-expansion-plans-1000cr-investment/article10035789.ece), CEO, Omics International (https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/leadership-award-to-omics-ceo/article24197794.ece).Die weltweite Bürde der Kindersterblichkeit nimmt jedes Jahrdrastisch zu. Laut Schätzungen der WHO sterben jedes Jahr 8,8Millionen Kinder unter 5 Jahren. 3,8 Millionen Kinder sterbeninnerhalb von 30 Tagen nach der Geburt, was 36 % der neonatalenTodesfälle aufgrund von Infektionskrankheiten entspricht. Der globaleMarkt für das pädiatrische Gesundheitswesen wurde im Jahr 2013 auf80,7 Milliarden USD beziffert. Diese Zahl erreichte 2014 nahezu 83,6Milliarden USD und man erwartet, dass sie bis zum Jahr 2019 auf 100,7Milliarden USD ansteigt. Gemäß den jüngsten Prognosen von Analystenwird der weltweite Markt für pädiatrische Medizin im Zeitraum 2018bis 2021 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von4,97 % aufweisen.Zu den wichtigsten Konferenzreihen für CME Pediatrics Meetings(https://www.conferenceseries.com/cme-pediatrics-meetings) gehörenKlinische Pädiatrie(https://clinicalpediatrics.pediatricsconferences.com/), pädiatrischeKardiologie, pädiatrische Chirurgie, pädiatrische Ernährung,pädiatrische Primärversorgung, pädiatrische Neurologie undNeonatologie. ConferenceSeries arbeitet mit der Omics Group (https://indianexpress.com/article/business/business-others/omics-international-to-launch-in-hyderabad-soon/) als Partner zusammen, um dieTagungsunterlagen zu publizieren. Mit über 3000 jährlicheninternationalen Konferenzen(https://www.omicsonline.org/international-scientific-conferences/)hat sich ConferenceSeries zum Ziel gesetzt, neue Forschungen zumoderner Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation durch eine Reihevon weltweiten Konferenzen zu fördern.KontaktPädiatrie-Konferenzencontact@conferenceseries.com + 1-888-843-8169Logo -https://mma.prnewswire.com/media/554693/Conference_Series_Logo.jpgOriginal-Content von: ConferenceSeries, übermittelt durch news aktuell