Paedi Protect AG und Felix Keisinger besiegeln Sponsor Vertrag / Warum der junge Spitzenathlet ein geradezu ideales Markengesicht für den Paedi Protect darstellt (FOTO)

Marburg / Schönau am Königssee (ots) - "Kopf voran im Eiskanal. Und das beirasantem Tempo von bis zu 145 km/h! Skeletonis erbringen absoluteSpitzenleistungen in punkto Schnelligkeit und Kraft.Allen voran das große Nachwuchstalent Felix Keisinger (22), der in seinerAltersklasse zu den besten Athleten weltweit zählt. Vier 1. Plätze beim SkeletonIntercontinentalcup in Lake Placid und in Park City und bereits ein beachtlicher3. Platz im Weltcup 2020 in Lake Placid sind nur einige seiner bisherigenErfolge. Und der im Zivilberuf als Sportsoldat engagierte Skeletoni zielt aufweitere Top-Platzierungen ab: in Weltcup, WM und bei der Olympiade 2022."Zielorientiert, natürlich und sympathisch, so haben wir Felix Keisinger kennenund schätzen gelernt. Denn diesen Eigenschaften messen wir auch in unseremUnternehmen hohe Bedeutung zu", erläutert Dr. Olaf Stiller,Vorstandsvorsitzender der Paedi Protect AG seine Beweggründe fürs Sponsoring.Das im Jahr 2013 gegründete Unternehmen ist auf die Entwicklung hochwertigerHautpflege- und Sonnenschutzprodukte für Kinder und Erwachsene spezialisiert.Damit hält die Paedi Protect AG als Kopf-/Mützensponsor auch den ideal passendenSonnen- und Kälteschutz für die vielen Stunden in Eis und Schnee bereit."Nur Produkte ohne Tierversuche!""Das Produkt des Sponsors muss einfach zu mir und meinen Werten passen. ObSkeleton, Skifahren oder Wellenreiten - da ich mich praktisch das ganze Jahr imFreien aufhalte, muss ich mich als hellhäutiger Typ besonders gut vor Sonne,Wind und Kälte wappnen. Und weil mir unsere Umwelt sehr, sehr wichtig ist, sinddie Produkte von Paedi Protect ganz ideal für mich: Sie enthalten keineMikroplastikpartikel, Konservierungsmittel oder Parfums und sind außerdem, dasist mir als begeisterter Katzenbesitzer besonders wichtig, ohne Tierversucheentwickelt worden", schildert Felix Keisinger seine Beweggründe.Nachhaltig und made in Germany"Ob Meeressonnencreme LSF 50+, Gebirgssonnencreme LSF 50+, Wind & WettercremeLSF15 oder Alpinsonnencreme 50+ - wir haben von Anfang an auf Nachhaltigkeitgesetzt. Alle Produkte sind bereits vegan zertifiziert und ihreHautverträglichkeit dermatologisch bestätigt", erläutert der VorarlbergerHautarzt DDr. Gerald Rehor. Der Hautspezialist ist auch als Prüfarzt tätig undwar maßgeblich an der Entwicklung der PAEDIPROTECT Produkte, allesamt made inGermany, beteiligt.Pressekontakt:Nathalie Plaum06421-1675631presse@paediprotect.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127995/4492110OTS: Paedi Protect AGOriginal-Content von: Paedi Protect AG, übermittelt durch news aktuell