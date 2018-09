Paderborn hat das beste Einkaufszentrum Deutschlands / Shoppingcenter Performance Report (SCPR) 2018

Frankfurt am Main (ots) - TextilWirtschaft / Immobilien ZeitungPaderborn hat das beste Einkaufszentrum DeutschlandsFrankfurt, 26. September 2018Die Mieter haben entschieden: Das Südring-Center in Paderborn istdas erfolgreichste deutsche Einkaufszentrum. Zu diesem Ergebnis kommtder Shoppingcenter Performance Report (SCPR) 2018 von Ecostra,Immobilien Zeitung und TextilWirtschaft (beide dfv Mediengruppe). DerSCPR zeigt außerdem, dass die Mieten in Einkaufszentren zurzeit starkunter Druck stehen.Beim SCPR benoten Filialunternehmen aus Handel, Dienstleistung undGastronomie per Schulnotensystem (1 bis 5) ihre Zufriedenheit mit demwirtschaftlichen Erfolg ihrer Läden in deutschen Einkaufszentren. AufPlatz eins des Rankings steht zum zweiten Mal nach 2016 dasSüdring-Center in Paderborn (1,43). Es erreicht den Spitzenplatz,obwohl es wegen der Sanierung des Parkhauses zeitweilig wenigerKunden als gewöhnlich hatte. Auf Platz zwei landet derVorjahressieger, das Lago (1,56) in Konstanz. Platz drei belegt derBörde Park (1,57) in Magdeburg. Die schlechteste Note allerplatzierten Center bekommt das Liliencarré (4,60) in Wiesbaden.Als die "eigentliche Sensation" des SCPR 2018 bezeichnet JoachimWill, Inhaber der Gutachterfirma Ecostra und Initiator der Umfrage,die Tatsache, dass knapp 77 % der Teilnehmer erklären, die Miete füreinen oder mehrere ihrer Läden in den vergangenen zwölf Monatennachverhandelt zu haben. Rund 23 % geben sogar an, Mietsenkungen vonüber 20 % erreicht zu haben. "Das zeigt, welchem enormen Druck dieCenterbetreiber derzeit ausgesetzt sind", folgert Will. Als dasEinkaufszentrum mit den höchsten Mieten in Deutschland nennt eineMehrheit das Centro Oberhausen. Das interessanteste neueShoppingcenter-Projekt der kommenden Jahre ist der Umfrage zufolgedas Überseequartier in Hamburg.Trotz des wachsenden Onlinehandels zeigen sich die stationärenEinzelhändler nach wie vor expansionsfreudig. Im Schnitt wollen dieUnternehmen innerhalb der kommenden zwölf Monate 7,3 neue Lädeneröffnen, aber nur 3,7 schließen. Allerdings geht die Zahl dergeplanten Läden seit 2015, als es im Schnitt 13 waren, jedes Jahrzurück.Als kompetentester Betreiber von Einkaufszentren geht aus derUmfrage zum dritten Mal in Folge das Handels- undImmobilienunternehmen Citti aus Kiel hervor. Es managt sechsEinkaufszentren in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Aufdem zweiten Platz des Betreiber-Rankings landet die hauptsächlich inHamburg aktive Firma BCM Center Management. ECE, das größteCentermanagement-Unternehmen in Deutschland mit rund 150Einkaufszentren im Betrieb, landet auf Platz drei.Der Shoppingcenter Performance Report wurde 2011 vom WiesbadenerUnternehmen ecostra initiiert. Die Immobilien Zeitung und dieTextilwirtschaft sind Medienpartner. Die Mieter können ihre Läden in400 deutschen Einkaufszentren mit mehr als 10.000 qm Geschäftsflächebewerten. In die Wertung kommen nur Center, denen mindestens fünfMieter eine Note geben. 2018 waren das 259. Die Mieter selbst müssenin mindestens drei der 400 Center vertreten sein, um am SCPRteilnehmen zu können. Insgesamt haben sich am SCPR in diesem Jahr 95Filialunternehmen aus Handel, Dienstleistung und GastronomiebeteiligtDetails zur Auswertung werden in den aktuellen Ausgaben vonImmobilien Zeitung und TextilWirtschaft veröffentlicht.Der Shoppingcenter Performance Report 2018 erscheint Ende Oktoberin gedruckter Form und kann ab sofort unter www.iz-shop.devorbestellt werden. 