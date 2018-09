Pacton Gold Aktie: Im Würgegriff des Goldpreises?

Viele schlechte Nachrichten erlaubte sich Pacton Gold in letzter Zeit nicht. Tatsächlich gab es sogar viel Gutes rund um das Unternehmen zu berichten. Die Aktie kommt dennoch nicht so recht vom Fleck und konnte sich am Freitag trotz der genehmigten Übernahme von Arrow Minerals nur um 1,4 Prozent gen Norden bewegen. Dass die Anleger sich zurückhalten, könnte mit dem noch immer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.