Pacton Gold Aktie: Übernahme von Arrow abgesegnet!

Wie geplant wird Pacton Gold schon bald Arrow Minerals übernehmen können. Am Freitag teilte das Unternehmen mit, dass man die dafür erforderlichen Genehmigungen der TSX Venture Exchange erhalten habe. Der Aktienkaufvertrag an sich wurde schon am 20. August beschlossen und sieht vor, dass Pacton Gold die verbleibenden 49 Prozent der Anteile von Arrow Minerals für eine Million USD in bar sowie ...

Ein Beitrag von Robert Sasse.