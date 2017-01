Packers oder Falcons, Steelers oder Patriots: Wer spielt im Super Bowl? Die NFL-Conference-Championships am Sonntag, 22. Januar 2017, live in SAT.1 und auf ProSieben MAXX

Unterföhring (ots) - Showdown in der NFL! Nur noch zwei Spiele biszum 51. Super Bowl! Und das mit zwei Knallern: In den ConferenceChampionships treffen in der NFC die Green Bay Packers auf dieAtlanta Falcons, in der AFC empfangen die New England Patriots diePittsburgh Steelers.Nachdem die Packers in dem besten Saisonspiel am letzten Sonntagdie favorisierten Dallas Cowboys in der allerletzten Sekunde aus demRennen geworfen haben, sind die Packers "on fire" gegen die AtlantaFalcons. Deren Quarterback Matt Ryan kann jedoch auf die besteOffensive der Liga bauen. Kickoff ist am Sonntag, 22. Januar 2017, um20:15 Uhr auf ProSieben MAXX, SAT.1 übernimmt ab 22:30 Uhr live,Frank Buschmann und #ranNFL-Experte Patrick Esume kommentieren daserste Spiel.Direkt im Anschluss empfangen in der AFC die New England Patriotsdie Pittsburgh Steelers, kommentiert von Jan Stecker und RomanMotzkus. Hier stellt sich eigentlich nur eine Frage: ErreichtQuarterback-Superstar Tom Brady seinen siebten Super Bowl? JanStecker: "Tom Brady ist auf dem Weg zur Unsterblichkeit, er kann alserster Quarterback zum fünften Mal den Super Bowl gewinnen." Mitsechs Teilnahmen ist er jetzt schon Rekordhalter unter denQuarterbacks, sollte er den 51. Super Bowl auch gewinnen, wäre erauch in dieser Statistik einzigartig.Für die News aus dem Netz sorgt Netman Christoph "Icke" Dommischbei beiden Spielen im Studio. Im Livestream können die Football-Fansdie Begegnungen auf ran.de, der ran-App, auf den jeweiligenSenderseiten sat1.de bzw. prosiebenmaxx.de sowie den Sender-Appsverfolgen.NFL-Playoffs 2017 im Überblick:Sonntag, 22. Januar 2017, Conference Championships:20:15 Uhr #ranNFLsüchtig live auf ProSieben MAXX21:05 Uhr NFC: Green Bay Packers @ Atlanta Falcons live aufProSieben MAXX22:30 Uhr Fortsetzung Green Bay Packers @ Atlanta Falcons live inSAT.10:40 Uhr AFC: Pittsburgh Steelers @ New England Patriots live inSAT.1Montag, 30. Januar 20171:50 Uhr Pro Bowl live auf ProSieben MAXXSonntag, 5. Februar 201720:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live auf ProSieben MAXX22:55 Uhr Super Bowl live in SAT.1ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHChristiane Maske Kommunikation/PR Factual & Sports Tel.: +49 (89)9507-1163 / Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktionAlina Jahrmarkt Tel.: +49 (89) 9507-1191 /Alina.Jahrmarkt@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell