Packaging of America: Bitte unbedingt beachten!

Packaging of America, ein Unternehmen aus dem Markt "Papierverpackung", notiert aktuell (Stand 10:53 Uhr) mit 105.9 USD fast gleich (+0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Packaging of America beträgt das aktuelle KGV 14,89. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" haben im Durchschnitt ein KGV von 26,87. Packaging of America ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Packaging of America-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 98,01 USD. Der letzte Schlusskurs (105,87 USD) weicht somit +8,02 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (101,33 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,48 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Packaging of America-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Packaging of America-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,03 Prozent liegt Packaging of America 0,36 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Behälter & Verpackung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,67. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.