Pacira BioSciences: Augen auf!

Am 24.06.2019, 23:32 Uhr notiert die Aktie Pacira BioSciences an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 43,12 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".

Wie Pacira BioSciences derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Pacira BioSciences konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Pacira BioSciences auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,61. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Pacira BioSciences zahlt die Börse 26,61 Euro. Dies sind 50 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Arzneimittel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 53,16. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Pacira BioSciences als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 6 Buy, 4 Hold, 2 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Pacira BioSciences-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 57,44 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 30,61 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 43,98 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".