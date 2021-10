Pacira Aktie: Das Unternehmen stärkt nicht-opioide Schmerztherapie durch Übernahme von Flexion!

Pacira BioSciences Inc. (NASDAQ:PCRX) hat sich bereit erklärt, Flexion Therapeutics Inc. (NASDAQ:FLXN) für 8,50 $ pro Aktie in bar zu übernehmen, zuzüglich eines bedingten Wertrechts (CVR) im Wert von bis zu 8,00 $ pro Aktie in bar.

Pacira beendete das zweite Quartal 2021 mit liquiden Mitteln und kurzfristigen Investitionen in Höhe von 646,6 Millionen US-Dollar.

Die Transaktion erweitert das Angebot von Pacira um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung