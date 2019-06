Pacific Rim Cobalt: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Pacific Rim Cobalt, die im Segment "Diversified Metals & Mining" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 07.06.2019 mit 0,134 USD.

Unser Analystenteam hat Pacific Rim Cobalt auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pacific Rim Cobalt-Aktie hat einen Wert von 37,7. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (57,92). Pacific Rim Cobalt ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,92). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Pacific Rim Cobalt.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Pacific Rim Cobalt-Aktie ein Durchschnitt von 0,14 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,134 USD (-4,29 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (0,17 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,18 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Pacific Rim Cobalt-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Pacific Rim Cobalt erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Pacific Rim Cobalt. Die Diskussion drehte sich an fünf Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Pacific Rim Cobalt daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Pacific Rim Cobalt von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.