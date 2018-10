Paazl erobert deutschen Markt: SaaS-Lösung für E-Commerce-Versand 4.0

Düsseldorf (ots) - Blitzschnell, günstig und an einen Ort seinerWahl möchte der moderne Konsument seine Bestellung geliefertbekommen. Mit der SaaS-Lösung Paazl (www.paazl.com) werdenOnline-Händler den steigenden Anforderungen nach immer kürzerenLieferzyklen sowie hoher Flexibilität in puncto Versandzeit undZustellort gerecht. Der Endkunde erhält dabei die Kontrolle undTransparenz über die gesamte Prozesskette - von der Produktauswahlüber die Bestellung bis zur Rücksendung. Paazl mit Hauptsitz inAmsterdam wickelt die gesamten Versandprozesse weltweit für führendeE-Commerce-Unternehmen ab und plant mit der Eröffnung einerNiederlassung in Düsseldorf den Ausbau der Marktposition inDeutschland."In Zukunft wird die Ware den Kunden im Idealfall am selben Tagerreichen - und dies 24/7. Und nicht nur die Anforderung derVerbraucher steigt, sondern auch das Versandvolumen und dieRetourenquote. Online-Händler stehen daher vor der Herausforderung,ihre Lieferprozesse zu optimieren, um effizient und zeitgemäß agierenzu können", erklärt Hannah Jakobi, Marketingmanagerin DACH bei Paazl.Sie ergänzt: "Zudem müssen sich Händler zunehmend aufCrosschannel-Services wie Click & Collect einstellen."Die SaaS-Lösung von Paazl unterstützt Online-Händler bei derAbwicklung ihrer Versandprozesse sowie der Integration neuerKonzepte, um das Online- und Offline-Geschäft miteinander zuverbinden. Die Software begleitet den Endkunden von der Produktsucheüber den Bestellprozess bis bin zur Retourenabwicklung. Features wie"Countdown Timer für die Zustellung am nächsten Tag" unterstützen dieSales-Prozesse des Händlers.Paazl arbeitet mit einer Vielzahl an Zustelldiensten zusammen -von den namhaften Spediteuren bis hin zu neuen (innerstädtischen)E-Commerce-Kurieren. Auf diese Weise können E-Commerce-Unternehmenihren Endkunden weltweit umfassende Lieferoptionen anbieten. Ausbaudes Partner- und Kundennetzes in Deutschland Das Unternehmen hat denHauptsitz in Amsterdam und verfügt über Kunden auf der ganzen Welt -wie beispielsweise SuitSupply, Hunkemöller, Rituals und Under Armour.Eine neue Niederlassung in Düsseldorf soll zum Ausbau der Aktivitätenim europäischen Markt beitragen.Bernard Schreiner, CEO von Paazl, erklärt: "Mit unserer neuenDependance in Düsseldorf können wir unseren bestehenden Kundenkreisnoch besser bedienen und ausbauen. Wir konzentrieren uns zudem aufPartnerschaften mit sich schnell weiterentwickelnden Marken undEinzelhändlern sowie lokalen E-Commerce-Agenturen. Es sollen 20Arbeitsplätze in den nächsten zwei Jahren an diesem Standortentstehen."Pressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 (0) 211-9717977-0E-Mail: pr@punctum-pr.dewww.punctum-pr.deOriginal-Content von: Paazl, übermittelt durch news aktuell