Bei Paaren mit kleinen Kindern ist eine Vollzeittätigkeit für Mütter die Ausnahme

Wiesbaden (ots) - Bei Paaren mit Kindern unter drei Jahren gingenim Jahr 2015 rund 83 % der Väter einer Erwerbstätigkeit in Vollzeitnach. Für die Mütter war eine Erwerbstätigkeit in Vollzeit mit einemAnteil von 10 % hingegen eher die Ausnahme. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) anlässlich des internationalen Frauentages am 8.März weiter mitteilt, waren im Westen Deutschlands nur rund 8 % derin einer Partnerschaft lebenden Mütter von Kleinkindern in vollemUmfang erwerbstätig. Im Osten war der Anteil mit rund 21 % deutlichhöher. Bei diesen Angaben wurden Personen nur dann als erwerbstätigbetrachtet, wenn sie nicht in Mutterschutz beziehungsweise Elternzeitwaren.Noch deutlicher werden die Unterschiede im Erwerbsumfang, wenn dieErwerbsbeteiligung von Vätern und Müttern kombiniert betrachtet wird.Bei etwas mehr als der Hälfte (51 %) der Paare mit Kindern unter dreiJahren ging 2015 der Vater einer Vollzeittätigkeit nach, während dieMutter nicht erwerbstätig war. Bei weiteren 24 % der Paare war derVater Vollzeit erwerbstätig, die Mutter Teilzeit. Lediglich bei 8 %der Paare übten beide Elternteile eine Vollzeittätigkeit aus. Nochseltener war eine Kombination, bei der die Mutter einerVollzeittätigkeit nachging und der Vater gar nicht oder in Teilzeiterwerbstätig war. Dies traf 2015 auf insgesamt 2 % der Paare mitKindern unter drei Jahren zu.Diese Art der Arbeitsteilung ist im Zeitvergleich sehr stabil.Auch 2006 gingen rund 10 % der in einer Partnerschaft lebenden Müttereiner Vollzeittätigkeit nach, wenn ihre Kinder jünger als drei Jahrenwaren.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) sowieweitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Tim Hochgürtel, Telefon: +49 (0) 611 / 75 42 17,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell