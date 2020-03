PaMu Scroll, der True-Wireless Bluetooth-Ohrhörer von Padmate, gewinnt iF Design Award 2020

Xiamen, China (ots/PRNewswire) - - Das Unternehmen startet ebenfalls globaleKampagne, um Vertriebsleute zu gewinnenPaMu Scroll vom innovativen Elektronikhersteller Padmate wurde mit dem iF DesignAward 2020 in Hamburg, Deutschland, ausgezeichnet. Nach dem Sieg kündigtePadmate eine neue globale Rekrutierungs- und Vertriebskampagne für das prämierteProdukt an.Cai Xiaolu, Chief Designer von Padmate, sagte: "Das Design von PaMu Scroll hatsich von den antiken chinesischen Schriftenrollen inspirieren lassen, die zurKommunikation von Informationen in Form von Wort und Bild genutzt wurden - genauwie wir heute Bluetooth-Headsets verwenden, um Sprache zu übertragen."PaMu Scrolls einzigartige Verwendung der Bildsprache, die durch Schriftrollenbeeinflusst wurde und die Essenz der chinesischen Ausdrucksformen darstellt,hebt das Produkt im Markt für Bluetooth-Headsets ab und zieht gleichzeitig eineFangemeinde an, die ihrer Persönlichkeit Ausdruck verleihen will. DasUnternehmen hat außerdem mit dem Palace Museum kooperiert, um gemeinsamScroll-Earphones mit einem speziellen Design herauszubringen, das das Thema derkaiserlichen Drachenrobe in China aufgreift und den fernöstlichen Stil desUnternehmens präsentiert.PaMu Scroll liefert ausgefeilte Soundqualität und hochpräzise Sprachwiedergabe.Die Ohrhörer sind ergonomisch geformt und bieten bei lediglich 5 Gramm Gewicht(0,175 Unzen) eine perfekte Passform innerhalb des Ohres. Sie sindleichtgewichtig und ohrfreundlich und demzufolge äußerst komfortabel. Durch daswasserdichte Design gemäß der anspruchsvollen IPX6-Schutzklasse haben Nutzer dieSicherheit, das Headset in allen Umgebungen einsetzen zu können, ohne sich beimLaufen oder auf dem Weg zur Arbeit im Regen Sorgen machen zu müssen.Padmate teilte ebenfalls den Start einer Rekrutierungskampagne für Vertreterweltweit an, die am Verkauf und Vertrieb seiner Produkte Interesse haben. DasUnternehmen wird das schriftrollenartige Design fortführen und neueTrue-Wireless Bluetooth-Headsets für noch bessere Nutzererfahrungen auf denMarkt bringen. Interessenten werden gebeten, mit info@padmate.cn Kontaktaufzunehmen.Das im Jahr 2011 gegründete Unternehmen Padmate entwickelt und produziertinnovative Bluetooth-Headsets und elektronische Produkte, die mithilfe ihrerTechnologie einen gesunden Lebensstil fördern. Das Unternehmen findet dieInspiration für seine einzigartigen Designs darin, was Menschen mitunterschiedlichstem Hintergrund generell als natürlich ansprechend empfinden,aber auch in klassischen Moderichtungen. So wird jedes Headset in ein Kunstwerktransformiert. 2018 und 2019 brachte das Unternehmen zwei Produkte, PaMu Scrollund PaMu Slide, auf Indiegogo heraus, die von mehr als 80.000 Unterstützerngefördert wurden und so zwei neue Rekorde auf der Plattform erreichten. PaMu,eine Marke der Kategorie Audioprodukte von Padmate, widmet sich der Entwicklunghoch personalisierter Produkte, die von führenden Akteuren in Fachkreisen fürProdukterfahrung sowie von den NBA-Spielern Spencer Dinwiddie und Kyle Kuzmaanerkannt und empfohlen werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1099857/Padmate_PaMu_Scroll.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1099856/Padmate_earphones.jpgPressekontakt:Amy86-592-5924037pr@padmate.cnWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142054/4539243OTS: PadmateOriginal-Content von: Padmate, übermittelt durch news aktuell