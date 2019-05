Bremen (ots) - Anleger, die bei der inzwischen insolventenP&R-Gruppe in Container investiert haben, sollten auf keinen Fall aufSchadensersatzforderungen gegen Anlagevermittler oder Finanzberaterverzichten. Der Fachanwalt für Bank- und KapitalmarktrechtJan-Henning Ahrens von der Bremer Kanzlei KWAG RECHTSANWÄLTE warntauch davor, sich jetzt ausschließlich auf den Insolvenzverwalter undden Ausgang des Verfahrens zu verlassen. "Die P&R-Anleger müssendamit rechnen, dass sie am Ende mit einem Bruchteil ihresinvestierten Kapitals abgefunden werden." Der InsolvenzverwalterMichael Jaffè hatte kürzlich mitgeteilt, er habe mittlerweile 110Millionen Euro für die Gläubiger gesichert und wolle ab dem kommendenJahr Abschläge an die Anleger auszahlen. Betroffen sind mehr als54.000 Anleger, die zusammen rund 3,5 Milliarden Euro in Containerinvestiert haben.Voraussetzung für die angekündigten Abschlagszahlungen seiallerdings, dass sich die Anleger einem Vergleich anschließen, derbereits einstimmig vom Gläubigerausschuss genehmigt sein soll. LautRechtsanwalt Ahrens wird im vorgeschlagenen Vergleich jedoch nichtdie Auszahlungssumme vereinbart, sondern nur eine Berechnungsgrößeermittelt, auf deren Grundlage dann die Höhe der jeweiligenAusschüttung festgelegt wird. "Das kann bedeuten, dass die geprelltenAnleger im Insolvenzverfahren schlussendlich mit weniger als zehnProzent ihres investierten Kapitals abgefunden werden."P&R-Anleger, die ihr Container-Investment über Vermittlergezeichnet haben, hätten laut Ahrens aber Chancen, ihr gesamtesKapital zu retten. Es bestehen seiner Ansicht nachSchadensersatzansprüche gegen Anlageberater und den Vertrieb. VieleBanken und Sparkassen hätten ihren Kunden dieP&R-Container-Direkt-Investments empfohlen. Dabei sei häufig nichtkorrekt über Risiken aufgeklärt worden. "Wäre die vertraglicheKonstellation von den Beratern auch nur oberflächlich geprüft worden,wäre sehr schnell klar gewesen, dass die Anleger tatsächlichüberhaupt kein Eigentum an Containern erwerben", sagt Ahrens. Einemangelhafte Plausibilitätsprüfung begründe Schadensersatzansprüche,die zu einer Rückabwicklung des Investments führen können. Anlegerbekämen dann ihr gesamtes eingesetztes Kapital zuzüglich Zinsen vomGeldinstitut oder dem Vermittler zurück.Ahrens rät allen P&R-Anlegern deshalb zu besonderer Vorsicht beider Unterzeichnung der Vergleichsvereinbarung, weil nichtausgeschlossen sei, dass damit auch einer sogenanntenErledigungsklausel zugestimmt wird: "Dann haben sich alleSchadensersatzansprüche unwiderruflich erledigt." Nach seinerEinschätzung ist es außerdem nicht auszuschließen, dass bestimmteRechtsanwälte, deren Einschaltung P&R-Anlegern zu Beginn desInsolvenzverfahrens von großen Vertriebsstrukturen empfohlen wurde,heute Mitglieder des Gläubigerausschusses sind. "Damit dürfte einstarkes Interesse bestehen, die Vertriebe nicht anzugreifen undstattdessen einen Vergleich im Rahmen des Insolvenzverfahrens zubefördern", sagt Ahrens.Die drei Gesellschaften des ehemals größten Anbieters vonDirekt-Investments in Container hatten vergangenes JahrInsolvenzanträge gestellt. P&R betreute nach eigenen Angaben rund1,25 Millionen Containereinheiten und will in zehn Jahren einVerkaufsvolumen von mehr als sieben Milliarden Euro abgewickelthaben. Die Verträge zwischen Anlegern und den P&R Gesellschaftenweisen nach Ansicht von Ahrens allerdings schwer wiegende Mängel auf.So sei offenbar in den meisten Fällen kein Eigentum an den Containernübertragen wurde. Außerdem habe auch der Insolvenzverwalterinzwischen festgestellt, dass mindestens eine Million Containerfehlen. "Sie existieren offenbar nur auf dem Papier", sagt AhrensDamit könnte sich der Fall zum größten Anleger-Desaster der jüngerenGeschichte entwickeln. KWAG RECHTSANWÄLTE vertritt bereits zahlreicheMandanten in dieser Sache.Kanzleiprofil KWAG RECHTSANWÄLTEKWAG RECHTSANWÄLTE mit Sitz in Bremen gehört zu den erfolgreichen,vor allem im Bank- und Kapitalmarktrecht tätigen Anwaltskanzleien inNorddeutschland und zählt bundesweit zu den ersten Adressen in diesemRechtsbereich. Inhaber ist der Fachanwalt für Bank- undKapitalmarktrecht Jan-Henning Ahrens. KWAG RECHTSANWÄLTE sindExperten für Schadensersatz. Die Kanzlei ist auf die Durchsetzung vonAnlegerinteressen ebenso spezialisiert wie auf die Begleitung vonInvestitionsentscheidungen, Sanierungsgesprächen und Verhandlungenmit Banken für kleine und mittelständische Unternehmen. 