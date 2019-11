P&R Anlegerskandal: Bundesweit erste Schadensersatzurteile gegen die Drahtzieher

Bremen (ots) -Ehemalige Geschäftsführer der P&R-Gruppe müssen AnlegernSchadensersatz zahlenNachdem die Kanzlei Schiller & Gloistein im Februar 2019 das bundesweit ersteUrteil gegen einen Finanzvermittler über 120.000 Euro erstreiten konnte, gibt esnun Hoffnung für alle Anleger die bei P&R direkt Containerinvestmentsabgeschlossen haben.Geschäftsführer haben Schneeballsystem unterstütztDas Landgericht München II hat Martin Ebben, der bis zur Insolvenz die Geschäfteder P&R-Gruppe geführt hat, zur Zahlung von rund 35.000 Euro verurteilt.Auch das Landgericht München I hat in vier von uns geführten Verfahren dieRechtsnachfolger des langjährigen Geschäftsführers Wolfgang Stömmer zumSchadensersatz von insgesamt knapp 100.000 Euro zzgl. Zinsen verurteilt.Weiter entschieden die Gerichte übereinstimmend, dass die Beklagten dazuverpflichtet seien, die Kläger von möglichen Rückforderungen durch denInsolvenzverwalter freizustellen. Sollte der Insolvenzverwalter -wie aktuellangekündigt- bereits erhaltene Mieten zurückfordern, so haben die Beklagten auchdiese Beträge auszugleichen.Alle vier Verfahren wurden von Stefan Gloistein - Rechtsanwalt, Fachanwalt fürBank- und Kapitalmarktrecht und Partner der Kanzlei Schiller & GloisteinRechtsanwälte PartG mbB aus Bremen - geführt. "Beide Münchener Landgerichte sindunserer Argumentation gefolgt, dass die ehemaligen Geschäftsführer Stömmer undEbben in den Anlagebetrug bei P&R involviert waren. Ohne Mitwirkung derGeschäftsführer konnte Heinz Roth das Betrugs-Konstrukt nicht über Jahreaufrechterhalten", so Rechtsanwalt Gloistein.Da Wolfgang Stömmer kurz nach der Insolvenz von P&R verstorben ist, habe man dieErbin verklagt - und gewonnen. Die Erbin von Wolfgang Stömmer hat hoheVergleichszahlungen in Aussicht gestellt. Es müssen also erheblicheVermögenswerte im Nachlass von Wolfgang Stömmer vorhanden sein", so RechtsanwaltGloistein. Die bisher erstrittenen Urteile sind noch nicht rechtskräftig.Urteile ebnen Weg für Schadensersatzansprüche gegen weitere VerantwortlicheDie erstrittenen Urteile haben eine starke Signalwirkung für Verfahren gegen dieweiteren Drahtzieher im P&R-Anlageskandal. Nun rücken insbesondere auch dieWirtschaftsprüfer und Hintermänner der Schweizer P&R Equipment & Finance Corp.in den Fokus."Der Versuch der Gegenseite, die gesamte Verantwortung für den P&R-Anlageskandalauf Heinz Roth zu schieben und sich selbst als Opfer dessen Machenschaftendarzustellen, ist gescheitert", so Rechtsanwalt Stefan Gloistein. "Wir werdenuns weiter beharrlich darum bemühen, die verlorenen Gelder der Anlegerzurückzuholen."Quelle:https://www.sgp-recht.de/pundr-news-erste-urteile-gegen-geschaeftsfuehrung/Pressekontakt:Sascha SchillerRechtsanwaltSchiller & Gloistein Rechtsanwälte PartG mbBAltenwall 17/1828195 BremenTelefon: (0421) 33 111 644Fax: (0421) 33 111 645E-Mail: info@sgp-recht.deWebsite: www.sgp-recht.deOriginal-Content von: Schiller & Gloistein Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell