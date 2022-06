P.I. Works und VMware fördern die O-RAN-Einführung und Innovation

Reston, Va. (ots/PRNewswire) -P.I. Works Die rApps von sind mit der Non-Real-Time RIC-Plattform von VMware interoperabel, um die Automatisierung und Optimierung von Open RAN-Netzwerken zu ermöglichenP.I. Works, der führende Anbieter von KI-gesteuerten Lösungen für das Management von Mobilfunknetzen, hat angekündigt, dass seine rApps jetzt mit der Non-Real-Time RIC (RAN Intelligent Controller)-Plattform von VMware interoperabel sind, was eine effiziente Automatisierung und Optimierung von bestehenden und offenen RAN-Mobilfunkelementen ermöglicht. Die Lösung ermöglicht es Betreibern, O-RAN in ihre bestehenden Netze zu integrieren.Da 5G-Technologien weltweit in großem Umfang eingesetzt werden, wird O-RAN die erste Wahl der Betreiber bei der Überholung ihrer derzeitigen Funkzugangsnetze sein, zumal es so konzipiert ist, dass es über offene Schnittstellen Geräte verschiedener Hersteller aufnehmen kann. In dem Maße, in dem sich RAN von der derzeitigen Architektur zu Open RAN entwickelt, wird ein automatisiertes Netzwerkmanagement über einen standardisierten Radio Intelligence Controller (RIC) für CSPs unerlässlich, um die Komplexität ihrer heterogenen Netzwerke zu abstrahieren und so die Kundenerfahrung zu verbessern.Lakshmi Mandyam, Vice President of Product Management and Partner Ecosystems, Service Provider & Edge, VMware: "Wir sind bestrebt, erstklassige Netzwerkmanagement-Lösungen zu liefern, die die Erwartungen unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Unsere Zusammenarbeit mit P.I. Works erweitert die RIC-Plattform um fortschrittliche Automatisierungs- und Optimierungsfunktionen, die Dienstanbietern helfen, ihre RAN-Modernisierungsbemühungen optimal zu nutzen."Djakhongir Siradjev, Leiter der Technologieabteilung bei P.I. Works zur Kenntnis genommen: „Als weltweiter Anbieter von automatisierten Managementlösungen für Mobilfunknetze ist P.I. Works war schon immer der Ansicht, dass offene und standardisierte Netzlandschaften notwendig sind, um die Interoperabilität und damit die Effizienz zu erreichen, die für ein optimales Kundenerlebnis erforderlich sind. Wir glauben, dass unsere Zusammenarbeit mit VMware den Weg dafür im O-RAN-Ökosystem ebnen und Innovationen vorantreiben wird, um eine bessere und nachhaltigere Zukunft für die Branche zu schaffen."Über P.I. Workswww.piworks.comMedienkontakt:marketing@piworks.netFoto https://mma.prnewswire.com/media/1832319/Vmware_Partnership_News_Cover.jpgLogo https://mma.prnewswire.com/media/1832318/P_I__Works_Logo.jpgPressekontakt:+ 90 216 265 11 23.Original-Content von: P.I. Works, übermittelt durch news aktuell