P&G unter den Top-Arbeitgebern in Hessen (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) -Procter & Gamble Service GmbH belegt Spitzenplatz beim "GreatPlace to Work® Wettbewerb" mit herausragenden Ergebnissen beiVertrauenskultur, Sozialleistungen und GesundheitsförderungSeit der Gründung vor über 180 Jahren setzt Procter & Gamble (P&G)auf zufriedene und hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Ihre Kreativität, ihre Expertise und ihr Wille, den Alltag derMenschen auf der ganzen Welt besser zu machen, bilden das Fundamentfür alle Innovationen und für den Erfolg des Unternehmens. AlsArbeitgeber legt P&G daher großen Wert auf eine offene und vonVertrauen und Respekt geprägte Unternehmenskultur und einhochmodernes Arbeitsumfeld, das innovatives Denken undSpitzenleistungen möglich macht.Für seine herausragende Personalarbeit wurde Procter & Gamblejetzt ausgezeichnet: Beim Great Place to Work® Wettbewerb "BesteArbeitgeber in Hessen 2018" erreichte die Procter & Gamble ServiceGmbH den 1. Platz in der Kategorie der Unternehmen mit 251-1000Mitarbeitern.Unternehmen aller Größen und Branchen haben an der aktuellenBenchmark-Untersuchung zur Qualität und Attraktivität derArbeitsplatzkultur teilgenommen. Ausgezeichnet wurden dieUnternehmen, die ihren Beschäftigten ein besonders attraktiveArbeitsumfeld bieten. Bewertungsgrundlage war eine anonyme Befragungder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu zentralen Arbeitsplatzthemenwie Vertrauen in die Führungskräfte, Identifikation mit demUnternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung,Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Zudem wurde die Qualitätder Maßnahmen der Personal- und Führungsarbeit im Unternehmenbewertet.Bei der Auszeichnung wurde insbesondere das herausragendeEngagement in den Bereichen Sozialleistungen und Gesundheitsförderungsowie die sehr konkreten Maßnahmen zur Förderung der Vertrauenskulturbei P&G hervorgehoben. So gibt es z.B. in der Kantine bei P&G inSchwalbach keine Kassierer. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitergeben den Preis eigenständig in die Kasse ein und das Unternehmenvertraut darauf, dass jeder den richtigen Betrag eingibt. Weiterhinbietet P&G eine Vertrauensarbeitszeit mit Zeitausgleichstagen an. Miteiner positiven Fehlerkultur schafft P&G darüber hinaus dieRahmenbedingungen für eine Arbeitsatmosphäre, die jedem einzelnen dieMöglichkeit gibt, eigene Entscheidungen zu treffen, kalkulierbareRisiken einzugehen und wie ein Unternehmer zu agieren.Jochen Brenner, Human Resources Director P&G Service GmbH: "Füruns steht fest: Engagierte und motivierte Teams tragen mehr zumGeschäftserfolg bei. In der Personalarbeit bei P&G richtet sich daherviel Aufmerksamkeit auf Führungsqualität, Verantwortungsbewusstsein,Integrität, Streben nach Erfolg und Vertrauen. Damit schaffen wir dieBasis, um die Messlatte an das eigene Leistungsvermögen und dieeigene Kreativität immer wieder höher zu legen. Unsere Werte undPrinzipien stellen die Grundlage für eigenverantwortlichesunternehmerisches Denken und Handeln dar. Gleichzeitig schaffen sieein Umfeld, das Innovation fördert. Die Auszeichnung als einer derbesten Arbeitgeber Hessens zeigt, dass wir mit unserer Vertrauens-und Innovationskultur die richtigen Akzente setzen. Vor allem aberverstehen wir die Auszeichnung als Ansporn, diesen Weg weiterfortzusetzen."Über den Great Place to Work® Wettbewerb:Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- undBeratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit beider Gestaltung einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskulturunterstützt. Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau von Vertrauen,Begeisterung und Teamgeist. Neben unternehmensspezifischen Analyse-und Beratungsangeboten zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität undArbeitgeberattraktivität, ermittelt das Institut im Rahmenüberregionaler, regionaler und branchenspezifischerArbeitgeberwettbewerbe und in Zusammenarbeit mit namhaften Partnernregelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeitvor. Weitere Informationen: www.greatplacetowork.de undwww.greatplacetowork.comÜber Procter & Gamble:Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®,Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®,Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:P&G, Unternehmenskommunikation, Sulzbacher Straße 40,65824 Schwalbach/Ts. Gabriele Hässig,Tel.: 06196 89 6647,E-Mail: haessig.g@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell