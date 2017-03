P.A.M. erreicht durch intelligente Fonds-Verwaltung mit Absicherung eine durchschnittliche Performance von 10,9 % (FOTO)

Hamburg (ots) -Der unabhängige Vermögensverwalter Privates Anlage Management(P.A.M.) bietet Anlegern ein gewinnbringendes Investment-Konzept mitvergleichbar geringem Risiko, trotz volatiler Märkte und niedrigerZinsen. Durch eine intelligente Fonds-Verwaltung und der Absicherungsinkender Kurse erzielt das Depot, gemanagt von Vermögensberatern mitzertifizierter Bankausbildung und langjähriger Börsenerfahrung,sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten in der Regel einpositives Ergebnis. Auf diese Weise konnte P.A.M. seit 2001 einedurchschnittliche Performance von 10,9 % p.a. erzielen.Um ein langfristig positives Ergebnis zu erlangen, wirdausschließlich in Fonds investiert, welche teilweise schon seitJahren über ihren jeweiligen Indizes bzw. über der Performance desDAX liegen. Dabei wird auf ein ausgewogenes Verhältnis europäischerund internationaler Fonds geachtet. Diese Investition wird dann jenach Marktlage mit Derivaten (z.B. mit Short Zertifikaten)abgesichert."Nach langjährigen Analysen hat sich dabei eine Absicherungsquotevon durchschnittlich 50 % als sinnvoll erwiesen" erklärt Hans-GeorgKuhlmann, Geschäftsführender Gesellschafter von P.A.M.. "Diese Quotekann bei einem stark ausgeprägten Börsentrend angepasst werden. Beieinem stark positiven Trend wird die Quote heruntergefahren, beieinem negativen Trend erhöht."Ein weiterer Vorteil der intelligenten Fonds-Verwaltung liegt inden geringen Transaktions- bzw. Provisionskosten, da nur vereinzeltTitel im Depot ausgewechselt werden.Aktuell erzielte das Anlage-Konzept in der Zeit vom 01.01.2017 biszum 28.02.2017 bereits einen Wertzuwachs von 4,15 %.Hinweis: Die hier dargestellte Wertentwicklung ist keine Garantiefür die Zukunft. Künftige Ergebnisse können höher oder niedrigersein. Provisionen, Gebühren und sonstige Entgelte können erheblicheAuswirkungen auf die langfristige Wertentwicklung haben.Die Tätigkeit von P.A.M. - Privates Anlage Management GmbH & Co.als Vermögensverwalter unterliegt der Kontrolle durch dieBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). DieErlaubnis für das Betreiben der Finanzportfolio-verwaltung undAnlageberatung wurde nach § 64e Abs. 2 KWG bzw. § 1 Abs. 1a Satz 2KWG erteilt. Zudem ist P.A.M. Mitglied im Verband unabhängigerVermögensverwalter e.V. (VuV).Pressekontakt:P.A.M. - Privates Anlage Management GmbH & Co.Hans-Georg KuhlmannGeschäftsführender GesellschafterJungfernstieg 4420354 HamburgTel.: +49 (0)40 35 53 02-0Fax: +49 (0)40 35 53 02-22E-Mail: pam@pamanagement.deWeb: www.pamanagement.deOriginal-Content von: P.A.M. - Privates Anlage Management GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell